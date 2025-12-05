دليل الشركات
Ferrovial
Ferrovial مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Canada في Ferrovial من CA$65.9K إلى CA$96K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ferrovial. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$54.8K - $62.5K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$47.7K$54.8K$62.5K$69.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Ferrovial?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Ferrovial in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$96,040. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ferrovial لوظيفة مدير مشاريع in Canada هو CA$65,926.

