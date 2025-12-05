دليل الشركات
Ferric مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in United States في Ferric من $125K إلى $177K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ferric. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$141K - $161K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$125K$141K$161K$177K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Ferric?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Ferric in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $177,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ferric لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $124,500.

