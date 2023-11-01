دليل الشركات
FERCHAU
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

FERCHAU الرواتب

متوسط راتب FERCHAU هو $66,009 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في FERCHAU. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $66K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في FERCHAU هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $66,009. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في FERCHAU هو $66,009.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ FERCHAU

شركات ذات صلة

  • Apple
  • Spotify
  • PayPal
  • Dropbox
  • Coinbase
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى