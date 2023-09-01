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Feedly الرواتب

متوسط راتب Feedly هو $153,000 لـ المبيعات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Feedly. آخر تحديث: 7/29/2025

$160K

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المبيعات
$153K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Feedly هو المبيعات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $153,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Feedly هو $153,000.

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    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Feedly

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