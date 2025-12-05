دليل الشركات
Fazz
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مبيعات

  • جميع رواتب مبيعات

Fazz مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Singapore في Fazz من SGD 118K إلى SGD 168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fazz. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$105K - $122K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$91.2K$105K$122K$130K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مبيعات المساهمات في Fazz لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Fazz?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Fazz in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 167,950. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fazz لوظيفة مبيعات in Singapore هو SGD 117,708.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Fazz

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • Databricks
  • Pinterest
  • Intuit
  • Coinbase
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.