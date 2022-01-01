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Fastly
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Fastly الرواتب

نطاق رواتب Fastly يتراوح من $62,102 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف الأدنى إلى $442,200 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Fastly. آخر تحديث: 7/28/2025

$160K

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مهندس برمجيات
E3 $191K
E4 $233K
E5 $306K
E6 $373K
المبيعات
Median $170K
مدير هندسة البرمجيات
Median $320K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
التطوير المؤسسي
$302K
خدمة العملاء
$118K
عالم البيانات
$116K
الموارد البشرية
$228K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$62.1K
التسويق
$247K
مدير المنتج
$442K
مدير المشاريع
$139K
مهندس مبيعات
$205K
محلل أمن المعلومات
$124K
مهندس حلول
$351K
مدير البرامج التقنية
$191K
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جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Fastly، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (2.83% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Fastly، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Fastly، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Fastly هو مدير المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $442,200. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Fastly هو $216,927.

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