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FastAF الرواتب

متوسط راتب FastAF هو $83,082 لـ عالم البيانات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في FastAF. آخر تحديث: 7/29/2025

$160K

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عالم البيانات
$83.1K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في FastAF هو عالم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $83,082. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في FastAF هو $83,082.

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