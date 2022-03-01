دليل الشركات
Farmers Business Network
Farmers Business Network الرواتب

تتراوح رواتب Farmers Business Network من $171,638 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $480,390 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Farmers Business Network. آخر تحديث: 10/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $180K
عالم بيانات
$205K
الموارد البشرية
$176K

مدير منتج
$199K
مدير برنامج
$281K
موظف توظيف
$172K
مدير برنامج تقني
$480K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Farmers Business Network، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Farmers Business Network هي مدير برنامج تقني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $480,390. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Farmers Business Network هو $198,739.

