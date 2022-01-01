دليل الشركات
Farfetch
Farfetch الرواتب

تتراوح رواتب Farfetch من $22,689 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب إعلاني في الحد الأدنى إلى $198,900 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Farfetch. آخر تحديث: 10/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس بيانات

مدير منتج
L2 $45.3K
L3 $70.1K
محلل بيانات
Median $37.7K

التسويق
Median $105K
مدير مشروع
Median $39.9K
مدير هندسة البرمجيات
Median $69.8K
محلل أعمال
$111K
كاتب إعلاني
$22.7K
خدمة العملاء
$75.4K
مدير علوم البيانات
$77.9K
عالم بيانات
$199K
محلل مالي
$54.2K
الموارد البشرية
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
موظف توظيف
$85.4K
مهندس حلول
$79.4K
باحث تجربة المستخدم
$47.9K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Farfetch، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Farfetch

