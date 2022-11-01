Fareportal الرواتب

دليل الشركات
تتراوح رواتب Fareportal من $16,925 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $204,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Fareportal. آخر تحديث: 10/15/2025

مهندس برمجيات
Median $16.9K
مدير منتج
Median $150K
مدير هندسة البرمجيات
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Fareportal هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $204,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fareportal هو $150,000.

