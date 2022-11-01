Fareportal الرواتب

تتراوح رواتب Fareportal من $16,925 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $204,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Fareportal . آخر تحديث: 10/15/2025