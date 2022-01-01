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Fanatics
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Fanatics الرواتب

نطاق رواتب Fanatics يتراوح من $7,881 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محلل أعمال في الطرف الأدنى إلى $300,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Fanatics. آخر تحديث: 7/28/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $214K
Staff Software Engineer $242K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير المنتج
Median $185K
مدير هندسة البرمجيات
Median $300K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
كبير الموظفين
Median $65K
عالم البيانات
Median $238K
التسويق
Median $120K
مساعد إداري
$103K
محلل أعمال
$7.9K
محلل بيانات
$181K
مدير علوم البيانات
$164K
الموارد البشرية
$163K
مصمم المنتج
$151K
مُوظِّف
$146K
محلل أمن المعلومات
$61.3K
مدير البرامج التقنية
$238K
باحث تجربة المستخدم
$125K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fanatics، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Fanatics, ir مدير هندسة البرمجيات ar gada kopējo atalgojumu $300,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Fanatics, ir $163,699.

وظائف مميزة

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