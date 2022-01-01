دليل الشركات
FabFitFun الرواتب

تتراوح رواتب FabFitFun من $100,500 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $136,680 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في FabFitFun. آخر تحديث: 9/10/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $117K
محلل بيانات
$110K
عالم بيانات
$137K

مصمم منتجات
$101K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في FabFitFun هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $136,680. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في FabFitFun هو $113,273.

