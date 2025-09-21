يتراوح تعويض مدير منتج in United States في F5 Networks من $192K لكل year لمستوى Product Manager 3 إلى $339K لكل year لمستوى Director Product Management. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $228K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في F5 Networks. آخر تحديث: 9/21/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في F5 Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
