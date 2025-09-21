دليل الشركات
F5 Networks
  الرواتب
  التسويق

  جميع رواتب التسويق

F5 Networks التسويق الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض التسويق in United States الوسطية في F5 Networks $213K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في F5 Networks. آخر تحديث: 9/21/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
إجمالي سنوي
$213K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$175K
Stock (/yr)
$20K
مكافأة
$17.5K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في F5 Networks?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في F5 Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في F5 Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة التسويق في F5 Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $246,867. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في F5 Networks لوظيفة التسويق in United States هو $193,200.

