يتراوح متوسط إجمالي تعويض العمليات التجارية في F5 Networks من $297K إلى $421K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في F5 Networks. آخر تحديث: 9/21/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$337K - $399K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$297K$337K$399K$421K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في F5 Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un العمليات التجارية en F5 Networks está en una compensación total anual de $421,475. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks para el puesto de العمليات التجارية es $296,865.

