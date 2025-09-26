يتراوح تعويض مهندس ميكانيكي in United States في ExxonMobil من $115K لكل year لمستوى CL22 إلى $247K لكل year لمستوى CL27. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $127K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ExxonMobil. آخر تحديث: 9/26/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***