دليل الشركات
Expleo Group
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Pune Metropolitan Region

Expleo Group مهندس برمجيات الرواتب في Pune Metropolitan Region

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Expleo Group. آخر تحديث: 10/1/2025

نحتاج فقط إلى 4 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Expleo Group لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

₹13.94M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Expleo Group?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Expleo Group in Pune Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,530,531. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Expleo Group لوظيفة مهندس برمجيات in Pune Metropolitan Region هو ₹417,538.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Expleo Group

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Roblox
  • Apple
  • Snap
  • Google
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى