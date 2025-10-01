دليل الشركات
exadel مهندس برمجيات الرواتب في Warsaw Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area الوسطية في exadel PLN 212K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في exadel. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 212K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at exadel in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 274,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the مهندس برمجيات role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 212,136.

