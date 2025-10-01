دليل الشركات
exadel
  الرواتب
  مهندس برمجيات

  جميع رواتب مهندس برمجيات

  Georgia

exadel مهندس برمجيات الرواتب في Georgia

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Georgia الوسطية في exadel GEL 104K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في exadel. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
إجمالي سنوي
GEL 104K
المستوى
Middle
الراتب الأساسي
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
مكافأة
GEL 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في exadel?

GEL 438K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
***
**
**		$***,***

رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في exadel in Georgia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره GEL 151,103. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في exadel لوظيفة مهندس برمجيات in Georgia هو GEL 101,862.

موارد أخرى