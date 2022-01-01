Change
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
جميع البيانات
حسب الموقع
حسب الشركة
حسب المسمى الوظيفي
حاسبة الراتب
تصورات الرسم البياني
رواتب موثقة
التدريب الداخلي
دعم التفاوض
مقارنة المزايا
من يوظف
تقرير الرواتب 2024
أعلى الشركات دفعاً
دمج
المدونة
الصحافة
Google
مهندس برمجيات
مدير المنتج
منطقة مدينة نيويورك
عالم بيانات
عرض نقاط البيانات الفردية
Levels FYI Logo
الرواتب
📂 جميع البيانات
🌎 حسب الموقع
🏢 حسب الشركة
🖋 حسب المسمى الوظيفي
🏭️ حسب الصناعة
📍 خريطة حرارية للرواتب
📈 تصورات الرسم البياني
🔥 النسب المئوية في الوقت الفعلي
🎓 التدريب الداخلي
❣️ مقارنة المزايا
🎬 تقرير الرواتب 2024
🏆 أعلى الشركات دفعاً
💸 حساب تكلفة الاجتماع
#️⃣ حاسبة الراتب
المساهمة
إضافة راتب
إضافة مزايا الشركة
إضافة تعيين المستوى
الوظائف
الخدمات
خدمات المرشحين
💵 تدريب التفاوض
📄 مراجعة السيرة الذاتية
🎁 إهداء مراجعة سيرة ذاتية
لأصحاب العمل
العروض التفاعلية
النسب المئوية في الوقت الفعلي 🔥
معايير التعويض
للأبحاث الأكاديمية
مجموعة بيانات التعويض
المجتمع
← دليل الشركات
Exabeam
تعمل هنا؟
اطلب شركتك
نظرة عامة
الرواتب
المزايا
الوظائف
جديد
دردشة
Exabeam المزايا
إضافة مزايا
مقارنة
القيمة الإجمالية المقدرة: $1,643
تأمين وصحة وعافية
Custom Work Station
Free Drinks
$365
Free Lunch
Health Insurance
Free Snacks
$730
Health Savings Account (HSA)
On-Site Mother's Room
Maternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Pet Insurance
Sick Time
Vision Insurance
المنزل
Remote Work
مالي وتقاعد
401k
Flexible Spending Account (FSA)
عرض البيانات كجدول
Exabeam المزايا والامتيازات
ميزة
الوصف
Custom Work Station
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Free Lunch
Health Insurance
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
On-Site Mother's Room
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Pet Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
وظائف مميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Exabeam
شركات ذات صلة
Ripple
Privacera
Rubrik
Cloudera
Plaid
شاهد جميع الشركات ➜
موارد أخرى
تقرير الرواتب نهاية العام
احسب التعويض الإجمالي