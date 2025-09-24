دليل الشركات
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Ethereum Foundation $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ethereum Foundation. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ethereum Foundation
Software Engineer
Atlanta, GA
إجمالي سنوي
$155K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$155K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ethereum Foundation?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس تشفير

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ethereum Foundation in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $181,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ethereum Foundation لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $156,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ethereum Foundation

