يبلغ مجموع حزمة تعويض العمليات التجارية الوسطية في Etched $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Etched. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Etched
Operations
Cupertino, CA
إجمالي سنوي
$200K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Etched?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای العمليات التجارية در Etched برابر کل دستمزد سالانه $235,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Etched برای نقش العمليات التجارية برابر $170,000 است.

