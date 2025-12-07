دليل الشركات
Establishment Labs
Establishment Labs مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Costa Rica في Establishment Labs من CRC 10.51M إلى CRC 14.92M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Establishment Labs. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Establishment Labs?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Establishment Labs in Costa Rica تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CRC 14,923,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Establishment Labs لوظيفة مهندس برمجيات in Costa Rica هو CRC 10,511,088.

موارد أخرى

