أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في EssenceMediacom in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $210,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.