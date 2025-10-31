دليل الشركات
Esprow
Esprow مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مسؤول توظيف in Russia الوسطية في Esprow RUB 733K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Esprow. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
إجمالي سنوي
RUB 733K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Esprow in Russia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 732,672. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Esprow لوظيفة مسؤول توظيف in Russia هو RUB 732,672.

