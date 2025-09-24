دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض إجمالي المكافآت in India في Ernst and Young من ₹886K إلى ₹1.24M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹961K - ₹1.16M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹886K₹961K₹1.16M₹1.24M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

₹13.98M

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

ለإجمالي المكافآت በErnst and Young in India የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ₹1,238,956 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በErnst and Young ለإجمالي المكافآت ሚና in India የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ₹886,494 ነው።

