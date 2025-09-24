يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب تقني in Singapore في Ernst and Young من SGD 38K إلى SGD 52K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025
متوسط إجمالي التعويضات
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)