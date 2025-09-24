دليل الشركات
Ernst and Young
Ernst and Young كاتب تقني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب تقني in Singapore في Ernst and Young من SGD 38K إلى SGD 52K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

SGD 41.2K - SGD 48.8K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
SGD 38KSGD 41.2KSGD 48.8KSGD 52K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

SGD 210K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب تقني في Ernst and Young in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 52,015. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ernst and Young لوظيفة كاتب تقني in Singapore هو SGD 37,994.

