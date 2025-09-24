يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Ernst and Young من $189K لكل year لمستوى Manager إلى $262K لكل year لمستوى Senior Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $185K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)