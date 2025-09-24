يتراوح تعويض محلل أمن سيبراني في Ernst and Young من $91.4K لكل year لمستوى Security Analyst إلى $142K لكل year لمستوى Staff Security Analyst 1. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $97.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)