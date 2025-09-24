يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Ernst and Young من ARS 19.61M إلى ARS 27.32M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025
متوسط إجمالي التعويضات
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)