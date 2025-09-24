دليل الشركات
Ernst and Young
Ernst and Young عمليات الأفراد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Ernst and Young من ARS 19.61M إلى ARS 27.32M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ARS 194.91M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأفراد في Ernst and Young تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ARS 27,319,620. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ernst and Young لوظيفة عمليات الأفراد هو ARS 19,614,086.

