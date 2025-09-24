دليل الشركات
Ernst and Young
Ernst and Young مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United Kingdom في Ernst and Young من £94.3K إلى £134K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

£107K - £127K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
£94.3K£107K£127K£134K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

£121K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس ميكانيكي en Ernst and Young in United Kingdom está en una compensación total anual de £133,873. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de مهندس ميكانيكي in United Kingdom es £94,293.

