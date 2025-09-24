دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات التسويق in Netherlands في Ernst and Young من €49.4K إلى €67.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€52.9K - €63.9K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€49.4K€52.9K€63.9K€67.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een عمليات التسويق bij Ernst and Young in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €67,398. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ernst and Young voor de عمليات التسويق functie in Netherlands is €49,386.

