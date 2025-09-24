دليل الشركات
عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$78.2K - $91K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$72.3K$78.2K$91K$101K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

