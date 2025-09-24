يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في Ernst and Young من $71.7K لكل year لمستوى Business Analyst إلى $194K لكل year لمستوى Principal Business Analyst. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)