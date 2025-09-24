دليل الشركات
Ernst and Young
يبلغ مجموع حزمة تعويض مساعد إداري in United States الوسطية في Ernst and Young $49.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ernst and Young. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
إجمالي سنوي
$49.6K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$49.6K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ernst and Young?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مساعد إداري at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $68,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the مساعد إداري role in United States is $49,583.

