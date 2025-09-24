دليل الشركات
Ericsson
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Ericsson مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in India الوسطية في Ericsson ₹9.49M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ericsson. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹9.49M
المستوى
L7
الراتب الأساسي
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹999K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
24 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Ericsson?

₹13.98M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Ericsson in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹9,566,858. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ericsson لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in India هو ₹9,488,861.

موارد أخرى