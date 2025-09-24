دليل الشركات
Ericsson
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

Ericsson مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح تعويض مهندس أجهزة in Sweden في Ericsson من SEK 482K لكل year لمستوى JS5 إلى SEK 717K لكل year لمستوى JS7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Sweden الوسطية yearياً SEK 616K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ericsson. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس إيه إس آي سي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Ericsson in Sweden تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SEK 909,056. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ericsson لوظيفة مهندس أجهزة in Sweden هو SEK 615,743.

موارد أخرى