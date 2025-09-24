يتراوح تعويض مهندس أجهزة in Sweden في Ericsson من SEK 482K لكل year لمستوى JS5 إلى SEK 717K لكل year لمستوى JS7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Sweden الوسطية yearياً SEK 616K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ericsson. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
