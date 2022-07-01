دليل الشركات
Equality Health
Equality Health الرواتب

تتراوح رواتب Equality Health من $169,150 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $180,197 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Equality Health. آخر تحديث: 11/23/2025

مدير منتجات
$169K
مدير هندسة البرمجيات
$180K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Equality Health هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $180,197. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Equality Health هو $174,673.

