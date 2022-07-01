Equality Health الرواتب

تتراوح رواتب Equality Health من $169,150 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $180,197 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Equality Health . آخر تحديث: 11/23/2025