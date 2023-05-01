دليل الشركات
Eptura
Eptura الرواتب

تتراوح رواتب Eptura من $104,957 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $180,900 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى.

محلل أعمال
$111K
مصمم منتجات
$181K
مهندس برمجيات
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Eptura هي مصمم منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $180,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Eptura هو $110,550.

