Eptura الرواتب

تتراوح رواتب Eptura من $104,957 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $180,900 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Eptura . آخر تحديث: 10/17/2025