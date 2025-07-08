Eppendorf الرواتب

تتراوح رواتب Eppendorf من $82,037 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $88,117 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Eppendorf . آخر تحديث: 11/23/2025