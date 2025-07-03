Epiroc الرواتب

تتراوح رواتب Epiroc من $6,079 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير مشاريع في الحد الأدنى إلى $78,400 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Epiroc . آخر تحديث: 11/20/2025