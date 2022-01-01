Epic Games الرواتب

تتراوح رواتب Epic Games من $52,260 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مبيعات في الحد الأدنى إلى $445,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Epic Games . آخر تحديث: 11/20/2025