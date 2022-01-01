دليل الشركات
Epic Games
Epic Games الرواتب

تتراوح رواتب Epic Games من $52,260 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مبيعات في الحد الأدنى إلى $445,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Epic Games. آخر تحديث: 11/20/2025

مهندس برمجيات
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس برمجيات ألعاب الفيديو

مدير منتجات
L3 $184K
L5 $445K
تسويق
Median $180K

مدير هندسة البرمجيات
Median $400K
مدير مشاريع
Median $205K
مهندس حلول
Median $238K
محاسب
$76.4K
محلل أعمال
$191K
مدير علوم البيانات
$288K
عالم بيانات
$161K
محلل مالي
$281K
موارد بشرية
$88K
تقني معلومات
$67.6K
عمليات التسويق
$147K
مصمم منتجات
$68.6K
مدير تصميم المنتجات
$193K
مدير برامج
$151K
مسؤول توظيف
$77.4K
مبيعات
$52.3K
محلل أمن سيبراني
$80.6K
مدير برامج تقنية
$166K
الثقة والأمان
$137K
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Epic Games، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Epic Games هي مدير منتجات at the L5 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $445,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Epic Games هو $166,165.

موارد أخرى

