EPI-USE Labs الرواتب

تتراوح رواتب EPI-USE Labs من $127,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $190,045 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في EPI-USE Labs. آخر تحديث: 11/20/2025

مهندس برمجيات
$127K
مهندس حلول
$190K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في EPI-USE Labs هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $190,045. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في EPI-USE Labs هو $158,723.

