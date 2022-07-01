EPI-USE Labs الرواتب

تتراوح رواتب EPI-USE Labs من $127,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $190,045 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في EPI-USE Labs . آخر تحديث: 11/20/2025