أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Enfusion in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $205,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.