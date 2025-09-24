دليل الشركات
Endava
Endava مهندس حلول الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in Romania الوسطية في Endava RON 298K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Endava. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
إجمالي سنوي
RON 298K
المستوى
Senior Solution Architect
الراتب الأساسي
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
مكافأة
RON 0
سنوات العمل بالشركة
21 سنوات
سنوات الخبرة
23 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Endava?

RON 712K

الأسئلة الشائعة

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk مهندس حلول di Endava in Romania mencapai total kompensasi tahunan RON 432,961. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Endava untuk posisi مهندس حلول in Romania adalah RON 261,054.

