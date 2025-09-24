يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Romania في Endava من RON 90.9K لكل year لمستوى Software Engineer إلى RON 356K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Romania الوسطية yearياً RON 114K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Endava. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
