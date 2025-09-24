دليل الشركات
Endava
Endava مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Romania في Endava من RON 90.9K لكل year لمستوى Software Engineer إلى RON 356K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Romania الوسطية yearياً RON 114K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Endava. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 712K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Endava?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Endava in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 355,581. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Endava لوظيفة مهندس برمجيات in Romania هو RON 113,589.

