Emumba الرواتب

تتراوح رواتب Emumba من $3,398 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موارد بشرية في الحد الأدنى إلى $6,464 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Emumba . آخر تحديث: 11/20/2025