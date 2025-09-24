دليل الشركات
Emplifi
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Emplifi مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Czech Republic الوسطية في Emplifi CZK 986K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Emplifi. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
إجمالي سنوي
CZK 986K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
مكافأة
CZK 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Emplifi?

CZK 3.49M

رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

باحث ذكاء اصطناعي

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en Emplifi in Czech Republic está en una compensación total anual de CZK 1,215,020. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Emplifi para el puesto de مهندس برمجيات in Czech Republic es CZK 985,850.

