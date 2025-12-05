دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in United States في Elm Street Technology من $59.1K إلى $82.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Elm Street Technology. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$64.1K - $77.6K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$59.1K$64.1K$77.6K$82.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Elm Street Technology?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Elm Street Technology in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $82,613. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Elm Street Technology لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $59,111.

