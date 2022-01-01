دليل الشركات
Ellucian
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Ellucian الرواتب

تتراوح رواتب Ellucian من $35,930 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $151,443 لمنصب المبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ellucian. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $100K

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $98K
محلل أعمال
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
مدير مشروع
$104K
المبيعات
$151K
مدير هندسة البرمجيات
$41.1K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Ellucian is المبيعات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ellucian

الشركات ذات الصلة

  • Planview
  • Maxim Integrated
  • BenchPrep
  • Civitas Learning
  • Bain
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى